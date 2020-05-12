FOTO: Así se vería el póster de ‘Avengers: Endgame’ si se hubiera estrenado en la década de los sesenta.

Los fans no dejan de pensar en todas las películas de Marvel, especialmente las de Avengers; incluso algunos han imaginado cómo hubiera sido el póster de Endgame en la década de los 60, siendo fiel a las características de los personajes que aparecían en los cómics.

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Sin embargo, mientras un grupo de fans lo comienza a imaginar, hay otros que hacen eso realidad y deciden poner manos a la obra para mostrarnos el resultado final; tal como lo hizo John Black en su cuenta de Instagram.

Todas las cintas que hemos visto del UCM están basadas en las historietas que ya llevan algunos años conquistando a más fans, y de las cuales se decidió llevar a la pantalla grande. Avengers: Endgame cuenta con la participación de los mejores superhéroes, pero algunos seguidores les hubiera gustado ver en acción a los que disfrutó en cada una de esas páginas.

John no quiso que esto se quedará solamente en la imaginación de los fans, sino que les cumplió el deseo de poder ver un póster en el que los héroes originales participan. La imagen nos muestra a cada uno de los Vengadores como Thor, Tony Stark, Thanos, Captain Marvel, Black Widow, Bruce Banner (Hulk), Nébula, Rocket, Ant Man, entre otros.

He recibido muchas solicitudes para este póster y finalmente lo logré. ¡Realmente amo cómo resultó! ¡Espero que ustedes también lo hagan! ¡Me encanta dar a algunos de estos personajes un cambio de imagen retro genial!

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Por otro lado, John Black es un amante de hacer este tipo de trabajos en el que podemos ver imágenes hechas por él y en las que suele hacer comparaciones de los filmes en live-action o pósters con las versiones de los cómics. Solamente queda esperar que sigan saliendo nuevas películas para poder disfrutar del trabajo de Black.

