El guitarrista de Queen, Brian May, habla sobre la segunda parte de la película ‘Bohemian Rhapsody’.

Después de año y medio de que la película de Bohemian Rhapsody se estrenará, algunos fans se han preguntado acerca de la segunda parte de esta historia. Por esta razón Brian May, el guitarrista de Queen salió a hablar de este tema.

Te puede interesar:

Sylvester Stallone confiesa que habrá secuela de la película ‘Demolition Man’ y correrá a cargo de Warner Bros.

No cabe duda de que Bohemian Rhapsody ha sido un gran éxito, pues por primera vez se pudo conocer a detalle los inicios de la agrupación y la personalidad de Freddie Mercury, famoso que hasta el día de hoy es considerado una de las mejores voces de todos los tiempos.

A pesar de los comentarios negativos que se dijeron de la película a tan sólo unos días de ser estrenada, las casas productoras que participaron en este filme optaron por no dejarse llevar por aquellas críticas, pues también saben que fue una historia que llegó a los corazones de todos aquellos seguidores de la banda y los que han crecido escuchando cada una de sus canciones.

La cinta logró recaudar cerca de 903 millones de dólares a nivel global en las taquillas; una producción que se centró en la década de los 70 para contar un poco la historia de una de las bandas más reconocidas mundialmente como Queen y de su singular vocalista Freddie Mercury, el cual fue interpretado por Rami Malek y que lo llevó a coronarse como el Mejor Actor 2019 en los BAFTA, los Globos de Oro y los Oscar.

Brian May reconoce el furor que causó tocar parte de la historia de Queen, pero asegura que por el momento no se tiene planeada una secuela. Para la revista Rolling Stone confesó que son tantas cosas que vivieron juntos, por lo que simplificarlas para plasmarlas en una cinta no es fácil, incluso Bohemian Rhapsody pasó por esto.

También te puede interesar:

LeBron James da las primeras pistas sobre la secuela de ‘Space Jam’ y las redes sociales enloquecen.

No niega que las ganas de hacer una segunda parte los emociona; sin embargo, por el momento prefieren mantenerse con esta única biopic que, ha sido considerada como una de las mejores.

