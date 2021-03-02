Conoce algunas de las curiosidades mejor guardadas de la película ‘Avengers: Era de Ultrón’.

Previo al estreno de Avengers: Infinity war, una entrega del Universo Cinematográfico Marvel que fue todo un éxito, la compañía nos ofreció dos cintas espectaculares, una de la mano de Capitán América y otra de Tony Stark.

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Antes de esta gran combinación de superhéroes, nos entregaron una película donde la amenaza principal fue Ultrón, por ello, ahora te presentamos algunas curiosidades sobre Avengers: Era de Ultrón.

Scarlett Johansson volvió a interpretar a la Viuda Negra, pero lo que pocos saben es que la actriz estaba embarazada durante el rodaje. Debido a esto, sus escenas se llevaron a cabo al principio de la producción, antes de que se pudiera notar su crecida pancita; también, se reveló que necesitó por lo menos tres dobles de acción para poder esconder su embarazo.

Otro dato curioso es que James Spader fue la única opción para interpretar al villano Ultrón por su "voz hipnótica que puede llegar a ser siniestramente calmada y persuasiva y, a la vez, muy humana y cómica".

Una de las más importantes, es la aparición de Stan Lee, ya que se ha convertido en toda una tradición por ser el padre de las historias de superhéroes.

En esta ocasión, el escritor y editor de cómics aparece como veterano de guerra en la fiesta que tiene lugar en la Torre de los Vengadores. Lo cierto es que Lee se alistó en el ejército, pero nunca entró en batalla.

Una de las más divertidas es en la Torre de los Vengadores cuando todos intentan levantar el Mjölnir de Thor. Y, cuando llega el turno de Tony Stark, el superhéroe bromea y afirma que si consigue elevarlo volverá a instaurar la Primae Noctis.

La Primae Noctis, conocida también como Derecho de pernada, era una ley vigente durante la Edad Media en Europa. De acuerdo con esta, un señor feudal podía reclamar la primera noche de una mujer recién casada dentro de su dominio para mantener relaciones sexuales con ella.

En una de las escenas post-créditos aparece Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), en ella se introducía a dos nuevos superhéroes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel: Bruja Escarlata o Wanda Maximoff y Mercurio o Pietro Maximoff.

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De acuerdo con los cómics, ambos son mutantes, pero obtienen sus poderes gracias a una serie de experimentos llevados a cabo por HYDRA. Este cambio se llevó a cabo por un problema de derechos, pues 20th Century Fox es el estudio que posee las licencias de los X-Men y del concepto de mutante. Por eso, se refieren a ellos como milagros y en ningún momento se les consideran hijos de Magneto.

