Descubre las curiosidades más interesantes de la popular e icónica película bélica ‘Pearl Harbor’.

Pearl Harbor es una película que tuvo su estreno en el año 2001, donde dos pilotos sobrevivieron al bombardeo de Pearl Harbor, Rafe y Danny, quienes son amigos desde la infancia y luego se convierten en rivales por el amor de una mujer, por lo que deben superar sus diferencias y unirse cuando el gobierno los envía a una misión secreta.

Te puede interesar: Jason Segel reemplazó a Taylor Lautner: Las curiosidades de la divertida película ‘Los Viajes de Gulliver’.

Se convirtió en la producción más cara de Hollywood en aquellos tiempos, ya que pensaban en la propia recreación de un hecho histórico, debido a que se situaba en la segunda guerra mundial, como gran marco para una historia de amor de tradición melodramática.

Por eso te presentamos algunos datos curiosos de esta increíble producción que se llevó varios aplausos del público

Precio de la película

Como se ha mencionado esta producción ha sido una de las más caras, ya que también en la promoción se gastó una gran cantidad.

Localización

Los productores descubrieron que la ciudad moderna que más se parecía a Tokio de 1942 era Gary, Indiana.

Tiempo de rodaje

Una de las piezas claves, ya que se ha revelado que el rodaje se completó en 109 días, un día más de lo previsto.

Ben Affleck y Josh Hartnett rechazaron el papel

Otro de los puntos que se ha revelado es que el popular y aclamado actor Ben Affleck rechazó en un primer momento el papel en la película. Sin embargo, finalmente el actor terminó aceptando.

Por otra parte, Josh Hartnett, también rechazó el papel debido a que no quería hacerse demasiado famoso. Al final su padre le convenció con la excusa de que luego podría arrepentirse de haber rechazado el papel.

Adrien Brody y Ashton Kutcher

Adrien Brody fue considerado para interpretar a Red Winkle, pero finalmente lo rechazó porque sentía que era un papel demasiado pequeño para él. Finalmente, el papel fue para Ewen Bremner. Por su parte, Ashton Kutcher perdió el papel de Danny Walker ante Josh Hartnett.

Gran banda sonora

La muy conocida banda que tiene participación en Pearl Harbor fue nominada a los Globos de Oro, pero finalmente perdió y el premio se lo llevó Moulin Rouge.

Una película de récords.

Pearl Harbor se hizo con un lugar en el Libro de los Récords Guinness a la película con el mayor número de explosivos utilizados.

También te puede interesar: Algunas curiosidades de la versión real de la cinta inspirada en el clásico de Disney 'El libro de la selva'.

Los productores

Los productores originalmente querían a Matt Damon, Ben Affleck y Gwyneth Paltrow en los papeles principales; sin embargo, Damon y Paltrow no podían comprometerse con la película debido a otros compromisos profesionales.

