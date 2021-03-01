Conoce algunos datos curiosos de todas las películas de la popular saga de acción ‘John Wick’.

John Wick se ha convertido en una de las películas más exitosas, pues con esta saga de acción, el actor Keanu Reeves se convirtió en uno de los favoritos en los últimos tiempos en lo que respecta a cintas de este género.

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Hay que recordar que la película con Keanu Reeves se rodó con un presupuesto de 20 millones de dólares y recaudó más de 90 millones en todo el mundo; posteriormente, se convirtió en un éxito en las plataformas digitales.

John Wick, es un hombre solitario, un exasesino que vive retirado del mundo exterior, donde su único compañero es su perrito, ya que su esposa falleció tras el cáncer que padecía. Sin embargo, algunas personas han hecho que John regrese a esa vida que dejó, volviéndolo en uno de los asesinos más buscados por sus compañeros.

Ahora te presentamos algunos datos curiosos sobre John Wick:

De acuerdo con los directores, Keanu Reeves realizó el 90 por ciento de todas las escenas de riesgo y peleas, sin apoyo de un doble. Para la preparación pasó ocho horas al día haciendo entrenamiento en artes marciales y armas durante cuatro meses.

El exitoso Keanu Reeves y el director Chad Stahelski se conocían de un proyecto anterior: Stahelski, donde fue su doble en las películas de Matrix.

Hay que recordar el whisky que John Wick bebe en varias escenas de la película, es Bourbon de Blanton, el primer bourbon de barril que se encuentra en el mercado.

El automóvil que utilizan los delincuentes rusos para asaltar y matar al perro de John es un Ford Mustang GT de 1969.

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Uno de los datos más sorprendentes, es que se reveló que Keanu Reeves fue solo la segunda opción para el papel de John Wick, ya que solo se le ofreció Johnny Depp, quien rechazó dicha oportunidad.

