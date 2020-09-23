La franquicia de ‘Bad Boys’ confirma que tiene planeadas tres entregas más de la saga tras su último éxito.

Pese a que tardaron muchos años en realizar una nueva entrega de Bad Boys, el resultado que tuvo la cinta que se estrenó en el presente 2020 fue impresionante, ya que recaudó más de 400 millones de dólares en taquilla.

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Aunado a esto, el final de la película Bad Boys For Life quedó en el aire con la aparición de un nuevo personaje, por lo que la franquicia trabaja en la cuarta, quinta y sexta parte de la saga que tiene como protagonistas a Will Smith y Martin Lawrence.

De acuerdo con reportes ligados a la producción, la cuarta entrega recientemente recibió luz verde casi tan pronto como Bad Boys For Life debutó en su primer fin de semana recaudando más de 62 millones de dólares.

Pero los informes van más allá y ahora afirman que la quinta y sexta película también están en desarrollo, mientras Sony busca capitalizar el renovado éxito de la franquicia.

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Solo habrá que esperar que las cosas se den mucho rápido que con las primeras tres películas de Bad Boys, porque si se necesitan otros 25 años para producir una segunda trilogía, Will Smith y Martin Lawrence llegarán a los 80 años de edad a esta producción.

