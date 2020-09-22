Mel Gibson trabaja en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’, afirma Jim Caviezel, protagonista de la historia.
Las ganancias que la cinta bíblica obtuvo en su primera antrega solo se pueden comparar con los superproyectos de Marvel y DC.
El actor Jim Caviezel, quien interpretó en el año 2004 a Jesús de Nazareth, reveló que habrá una secuela de la película La pasión de Cristo.
Te puede interesar:
Anuncian la fechas de estreno de las nuevas temporadas de las series 'Grey 's Anatomy' y 'The Good Doctor'.
En una entrevista donde estaba promocionando su nueva película, Jim Caviezel detalló que Mel Gibson, quien produjo y dirigió la famosa cinta, ya tiene preparada y escrita la secuela.
Mel Gibson ya me envió el tercer tratamiento del guion. Está cerca. Se va a llamar ‘La pasión de Cristo: Resurrección’. Va a ser la película más grande en la historia del mundo
Ver esta publicación en Instagram
From @wearebreitbart Actor Jim Caviezel, who portrayed Jesus in The Passion of the Christ, told Breitbart News on Thursday that he had received the third draft of a sequel to the biblical film from Mel Gibson, the films’ producer. Marlow asked if a sequel to The Passion of the Christ was in production. Caviezel replied, “Mel Gibson just sent me the third picture, the third draft. It’s coming. It’s called The Passion of the Christ: Resurrection. It’s going to be the biggest film in world history.”
Y es que las ganancias que obtuvo la cinta bíblica en su primera entrega solo se pueden comparar con los super proyectos de Marvel y DC. De un presupuesto de 30 millones de dólares, recaudó 612 millones a nivel mundial.
Estas películas bíblicas no se pueden hacer hoy en día. Solo se hacen películas de Marvel Comics. Ves a Superman, pero no a Jesucristo. Yo interpreté al superhéroe más grande que ha existido
Sin embargo, a pesar del éxito en taquilla de la cinta bíblica, lo cual podría justificar la secuela de La pasión de Cristo, Jim Caviezel no vio despegar su carrera; sin embargo, para él, fue una misión del señor Dios.
Te puede interesar:
Tom Cruise es considerado para interpretar a ‘Iron Man’ en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.
Ya no estuve en la lista de los estudios (después de la película), porque lo que hago como actor, mis habilidades, me las otorgó Dios. La fe es mucho más grande que la industria y que Hollywood