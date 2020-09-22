Mel Gibson trabaja en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’, afirma Jim Caviezel, protagonista de la historia.

El actor Jim Caviezel, quien interpretó en el año 2004 a Jesús de Nazareth, reveló que habrá una secuela de la película La pasión de Cristo.

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En una entrevista donde estaba promocionando su nueva película, Jim Caviezel detalló que Mel Gibson, quien produjo y dirigió la famosa cinta, ya tiene preparada y escrita la secuela.

Mel Gibson ya me envió el tercer tratamiento del guion. Está cerca. Se va a llamar ‘La pasión de Cristo: Resurrección’. Va a ser la película más grande en la historia del mundo

Y es que las ganancias que obtuvo la cinta bíblica en su primera entrega solo se pueden comparar con los super proyectos de Marvel y DC. De un presupuesto de 30 millones de dólares, recaudó 612 millones a nivel mundial.

Estas películas bíblicas no se pueden hacer hoy en día. Solo se hacen películas de Marvel Comics. Ves a Superman, pero no a Jesucristo. Yo interpreté al superhéroe más grande que ha existido

Sin embargo, a pesar del éxito en taquilla de la cinta bíblica, lo cual podría justificar la secuela de La pasión de Cristo, Jim Caviezel no vio despegar su carrera; sin embargo, para él, fue una misión del señor Dios.

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