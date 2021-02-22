El sorprendente cambio de la actriz Bailee Madison, la niña en la película ‘Una esposa de mentira’.

Fue en el año 2011 cuando se estrenó una de las comedias más populares de Adam Sandler, misma que se convirtió en un clásico, se trata de Una esposa de mentira.

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Hay que recordar que esta historia se volvió muy exitosa debido al gran reparto que tuvo, con actores de la talla de Jennifer Aniston, Nicole Kidman y Brooklyn Decker.

Sin embargo, no hay que olvidar a los pequeños que también fueron una pieza clave para que esta película tuviera un gran éxito entre el público, pues encantaron con su talento para meter al doctor Daniel en todo tipo de problemas y situaciones cómicas.

En aquel año dichos personajes apenas comenzaban su carrera en Hollywood, y aunque ya pasaron 10 años del estreno de Una esposa de mentira, aquellos pequeños actualmente han hecho una exitosa carrera en el mundo cinematográfico.

Una de ellas de Bailee Madison quien interpretó a Maggie. Aunque muchos la conocieron con esta interpretación, ya llevaba un tiempo trabajando en varios proyectos. Uno de sus primeros roles fue en El mundo mágico de Terabithia, en donde dio vida a May Belle Aarons.

También estuvo en importantes producciones como Betty Anne Waters, Hermanos y Phoebe en el país de las maravillas, en las que compartió créditos con Hilary Swank, Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman y Elle Fanning.

Además, continuó en el mundo del cine, con: Watercolor Postcards, A Cowgirl's Story y Parental Guidance. También tuvo apariciones especiales en dos videos musicales de Meghan Trainor: ‘All the Ways’ y ‘Foolish’.

Actualmente la joven tiene 21 años y a través de su cuenta oficial de Instagram, comparte que aún sigue teniendo una buena relación con sus compañeros de Una esposa de mentira.

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Y, por si fuera poco, en el año 2018, se convirtió en escritora publicando el libro Losing Brave en coautoría con Stefne Miller.

