Las mejores películas del mexicano Alfonso Cuarón de acuerdo con la crítica especializada y los cinéfilos.

Alfonso Cuarón es uno de los directores de cine mexicanos de mayor fama en el mundo entero, junto con Alejandro González Iñárritu ('21 gramos'), dos veces ganador del Oscar en su categoría y Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), también con su estatuilla en una ocasión.

El director de 'Roma' fue el primero en ganar un Oscar por 'Gravity'. Y, repetiría después, con precisamente la cinta anteriormente mencionada. De acuerdo con críticos y espectadores, los siguientes son los ocho largometrajes que ha estrenado hasta el momento.

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El conteo que muestra la sección de Rotten Tomatoes para los críticos son los siguientes, ordenándolas de mejor a peor:

1. 'Gravity' (2013): nota media de 9 sobre 10 en 355 críticas.

2. 'Roma' (2018): media de 8,9 en 393 críticas.

3. 'La princesita' (1995): media de 8,2 en 35 críticas.

4. 'Y tu mamá también' (2001): media de 8,1 en 139 críticas.

5. 'Hijos de los hombres' (2006): media de 8,1 en 253 críticas.

6. 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' (2004): media de 7,8 en 259 críticas.

7. 'Solo con tu pareja' (1991): media de 6,2 en 12 críticas.

8. 'Grandes esperanzas' (1995): media de 5,5 en 35 críticas.

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La opinión de los cinéfilos sobre las mejores películas de Alfonso Cuarón, según Rotten Tomatoes:

1. 'Y tu mamá también': nota media de 4,1 sobre 5 con más de 50.000 votos.

2. 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban': media de 4,1 con más de 250.000 votos.

3. 'Hijos de los hombres': media de 4,1 con más de 250.000 votos.

4. 'Gravity': media de 4 con más de 250.000 votos.

5. 'Grandes esperanzas': media de 4 con más de 25.000 votos.

6. 'Roma': media de 3,7 con más de 5.000 votos.

7. 'Solo con tu pareja': media de 3,6 con más de 2.500 votos.

8. 'La princesita': media de 3,4 con más de 100.000 votos.

Por otra parte, estos son los datos que nos brinda IMDb sobre la opinión del público:

1. 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban': nota media de 7,9 sobre 10 con 554.398 votos.

2. 'Hijos de los hombres': media de 7,9 con 466.029 votos.

3. 'Gravity': media de 7,7 con 770.722 votos.

4. 'Roma': media de 7,7 con 141.082 votos.

5. 'La princesita': media de 7,7 con 32.331 votos.

6. 'Y tu mamá también': media de 7,6 con 116.090 votos.

7. 'Solo con tu pareja': media de 6,9 con 3.461 votos.

