Las películas del emblemático John Travolta que le han dejado millones de dólares de ganancia.

A John Travolta se le ha adjudicado ese poder de "convertir en oro" todo lo que toca en Hollywood. Pese a las altas y bajas, el actor ha generado suficiente dinero con sus películas como para que le sigan invitando a actuar en una más.

Según el sitio de negocios 24/7 Wall Street, pocos son los actores que se convierten en algo más importante que la película misma y que son capaces de generar decenas o centenas de millones de dólares con la venta de boletos.

Travolta ha generado un total de 4 mil 300 millones de dólares en ingresos monetarios con la totalidad de sus 66 cintas. Nada mal para alguien que en 1973 fue rechazado en un casting para actuar al lado de Jack Nicholson.

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John rondaba los 23 años en 1977 y cautivó a la audiencia con sus increíbles movimientos de baile en 'Saturday Night Fever'. Cuatro días después de terminar el rodaje de la cinta que lo llevara a la fama, comenzó a rodar 'Grease', la película que más recaudó de 1978.

John Travolta continua siendo muy solicitado en Hollywood

Ahí encontró a una amiga para toda la vida y la pareja cinematográfica con quien más se le recuerde hasta nuestros días, la cantante y actriz australiana Olivia Newton-John le acompañó como co-estelar en la cinta para dar vida a Danny Zuko y Sandy Olsson.

El resurgimiento de Travolta llegó en 1989 con 'Mira Quién Habla', cinta que recaudó 297 millones de dólares en taquilla. Tras dos secuelas de esta, el éxito llegó con 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino y a lado de Samuel L. Jackson, un clásico del cine, filme que le otorgó una nominación al Oscar al Mejor Actor.

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Los años noventa fue una década muy benévola con él. 'Contracara' a lado de Nicholas Cage o 'En el Nombre de Juego', ayudaron a engrandecer su ya exitosa carrera.

Sin premios Oscar en sus vitrinas, John Travolta ha ganado un Globo de Oro en 1996 por la cinta Como Conquistar Hollywood. Además, le fue otorgado el Premio Donostia en 2012 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.