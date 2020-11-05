Lashana Lynch confirma que su nuevo personaje será el Agente 007 en la cinta ‘Sin tiempo para morir’.

Luego de varios meses de rumores y especulaciones, Lashana Lynch dio a conocer que luego de Daniel Craig, ella será la encargada de interpretar al famoso Agente 007.

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A través de una entrevista, la actriz eliminó las dudas y reveló que tomará el lugar de James Bond (Daniel Craig) en la nueva película del personaje de ficción.

Sin embargo, Lashana Lynch se mostró muy consciente de que su elección desatará todo tipo de controversia y que saldrán varios temas sobre la mesa, tales como el racismo y misoginia.

Yo soy una mujer negra, si hubiera sido otra mujer negra para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. Simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación está teniendo y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario

La nueva película de James Bond se tenía prevista ser estrenada a inicios de año; sin embargo, a causa de la pandemia ha hecho que se posponga su llegada a la pantalla grande. Será hasta 2021 cuando esté en el cine.

No quería desperdiciar una oportunidad cuando se trataba de lo que Nomi podría representar. Busqué al menos un momento en el guion en el que los miembros de la audiencia negra asintieran con la cabeza, burlándose de la realidad pero contentos de ver representada su vida real. En cada proyecto del que formo parte, sin importar el presupuesto o el género, la experiencia negra que represento debe ser 100% auténtica

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La misma productora, Barbara Broccoli, aseguró hace algunos meses que para ella lo más importante es la diversidad y por ello se apostó en cambiar la imagen del famoso agente secreto.

