Música, colores y murales: Sorpréndete con estos datos curiosos de la aclamada película ‘Coco’.
¿'Miguel’ tenía otro nombre? Descubre los fascinantes secretos del filme galardonado a ‘Mejor Película Animada’ en los Premios Oscar 2018.
‘Coco’ fue una de las películas que tocó millones de corazones en todo el mundo. 'Ernesto de la Cruz', 'Héctor', 'Mamá Imelda', 'Dante', 'Miguel' y su abuelita, conquistaron la pantalla grande con su sentido del humor, ternura y costumbres mexicanas.
La película, dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina, se llevó las palmas de la crítica y se hizo acreedora de un Premio Oscar a 'Mejor Película Animada' en el 2018. Es por eso, que te presentamos algunos datos curiosos que no te puedes perder:
- Música que puso a México en alto
Un aspecto clave que convirtió a ‘Coco’ en un éxito fue la música, misma que despertó los sentidos de millones de personas. Los cinéfilos se adentraron a la cultura mexicana con algunas piezas inspiradas en la Época de Oro del cine mexicano, además de otros géneros como huapango, jarocho y ranchero.
- La inolvidable participación de Gael García Bernal
La cinta contó con varios actores de doblaje que prestaron su voz para la versión en inglés y otros para la versión latina; sin embargo, Gael fue el único que participó en las dos versiones. El nombre del mexicano resonó muy alto dentro y fuera de nuestro país.
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- El tierno ‘Miguel’ tenía otro nombre
‘Miguel’ y su pasión por la música tocaron el alma de varios admiradores. El pequeño músico conmovió a todos con su característica sudadera roja y amor por la familia; sin embargo, en un principio se pensó cambiar su nombre por el de ‘Marco’.
- Murales inspirados en nuestros pintores
‘Coco’ impactó al público por su espectacular gama de colores: El rosa mexicano, rojo vibrante y anaranjado hicieron vibrar las pantallas de todo el mundo. El diseño artístico también impactó a la audiencia, pues estuvo inspirado en muralistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros.
- La ausencia de torres y tecnología
Los directores se negaron a poner grandes rascacielos para evitar representar al México moderno. Las locaciones fueron inspiradas en algunos pueblitos de Michoacán y Guanajuato; además se evitó el uso de celulares y aparatos electrónicos entre los personajes.
Santa Cecilia, lugar ficticio donde se llevó a cabo la historia, brilló por su magia alejada de la tecnología, presencia de lugares cálidos y pequeñas casas de colores.
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