El nuevo Batman de Robert Pattinson llegará con un traje rediseñado. ¿Cuál es la importancia de este cambio?

Estamos a unos meses de poder disfrutar la nueva película basada en Batman, una entrega en la que la dirección está a cargo de Matt Reeves, quien apostó por varios cambios que, en un principio los más fanáticos de la historia del Hombre Murciélago no podían entender, entre esas destacaban la elección del actor para darle vida a Bruce Wayne y el nuevo traje que este llevará.

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El 2021 estará lleno de nuevos estrenos, la mayoría de estos muy esperados, pero no tanto como la nueva película que Robert Pattinson estará protagonizando; dándole vida a un Bruce más joven del que hemos visto antes, explicando los inicios de este magnate hombre que está en busca de la justicia.

Sin embargo, esto no podría estar completo sin los detalles y cambios que el Bat-traje va a sufrir; en el pasado mes de febrero, Reeves dio a conocer una prueba de cámaras en las que reveló cómo es que se veía Pattinson portando el traje con los cambios debidos.

En cualquier historia de superhéroes, uno de los puntos más importantes para los fanáticos, es el traje que se mostrará en pantalla, pues, aunque muchos no lo sepan, este es parte fundamental de la historia que se está contando.

The Batman llevará una capa como representación del inicio de su carrera, pues busca una máxima protección, blindaje y una capucha que se estará moviendo de manera independiente al traje. A diferencia de las versiones pasadas, este no tendrá la elegancia que otros sí, ni el toque intimidante que portó Ben Affleck.

A pesar de esto, el joven Batman revelaría su lado despreocupado por parecer elegante delante de sus enemigos y el gran compromiso que tiene por proteger a Gotham y sus ciudadanos.

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Uno de los rumores que más han impresionado, es que el símbolo del murciélago que estaría estampado en el pecho de Batman, es en realidad una versión desmontada del arma utilizada por Joe Chill para matar a los padres de Bruce Wayne, lo que haría que este Bat-traje sea una de las representaciones simbólicas más importantes hasta el momento.

