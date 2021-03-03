Mira la forma en que lucen en la actualidad los protagonistas de la popular película ‘Beethoven’.

Hace 30 años, la película Beethoven era una de las más populares, pues un perro san bernardo enloqueció a todos con sus aventuras, ocurrencias y travesuras, mismas con las que logró ganarse el corazón de todo el público.

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Dicho film se centraba en una familia, los Newton, compuesta por los padres John y Alice y sus tres hijos, Ryce, Ted y Emily. Como era de esperarse, todo cambia cuando un pequeño san bernardo llega para vivir con ellos y hacerlos pasar por inesperadas aventuras.

Ahora el tiempo pasó y la vida de cada uno de los actores cambió, tanto los hijos como los padres han tenido cambios inesperados, a tal grado que solo uno de los integrantes de la familia continuó en el mundo de la actuación mientras que los demás se alejaron del medio.

Nicholle Tom, mejor conocida para los fans de la película como Ryce Newton, era la hija mayor de la familia. A poco tiempo de haber terminado de grabar la cinta de Beethoven se sumó al elenco de The Nanny. Hace poco se la pudo ver en Criminal Minds, Cold Case y Gotham.

Christopher Castile interpretó a Ted Newton y después de haber formado parte del elenco de esta película tuvo un paso por la serie Step by Step. Sin embargo, en el año 2008, decidió abandonar la actuación y convertirse en profesor. Ahora, da clases de Historia y Economía en California, Estados Unidos.

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Sarah Rose Karr personificó a la tierna y dulce Emily Newton, la hija menor de la familia y con quien Beethoven estaba más encariñado. Luego de haber participado en la película se le perdió el rastro y se alejó del mundo del entretenimiento.