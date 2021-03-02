8 curiosidades de ‘Mujer Bonita’, un comedia romántica que se mantiene vigente hasta nuestros días.

El largometraje de Garry Marshall cuenta la historia de Edward Lewis (Richard Gere), un hombre adinerado que viaja a Los Ángeles y conoce a la prostituta Vivian Ward (Julia Roberts) para tenerla una noche.

Sin embargo, pasan juntos en una semana, donde Vivian aprende de etiqueta y modales. 'Pretty Woman' recaudó más de 400 millones de dólares y lanzó al estrellato a dos grandes actores. No te pierdas los siguientes 8 datos curiosos.

Póster publicitario engañoso

En el promocional oficial se ve a Julia Roberts tomando a Richard Gere de su corbata mientras posan espalda con espalda. Sin embargo, esa fotografía es en realidad un excelente fotomontaje.

La historia original

Se dice que el guión original era distinto e iba a llamarse '3000' por la cantidad de dólares que Edward debía pagar por Vivian por una semana, pero eso cambió cuando obtuvieron los derechos de la canción 'Pretty Woman'. Vivian iba a ser una drogadicta de muy mal carácter y Edward un millonario malhumorado.

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Julia Roberts y Richard Gere no iban a ser los actores principales

Para el papel de Vivian Ward el primer nombre que sonaba era el de la actriz Molly Ringwald; para personificar a Edward Lewis, se pensó en Christopher Reeve, Denzel Washington y Daniel Day Lewis, después recibieron la oferta Albert Brooks, Sylvester Stallone y Al Pacino.

La improvisación en su máximo esplendor

En la escena donde Vivian sonríe viendo 'I Love Lucy', Garry Marshall le hacía cosquillas en las plantas de los pies. Además, Richard Gere toca numerosos instrumentos y ejecutó el piano en la película.

Vestuario barato y accesorios caros

El abrigo rojo que Roberts utiliza en las primeras escenas valía solo 30 dólares y era de un acomodador de cine. El collar de la cita en la ópera es una joya exclusiva del diseñador francés Fred Joaillier, hecho de oro blanco de 18 quilates, diamantes y rubíes que costaba 250 mil dólares.

Ferrari y Porsche no quisieron estar en la cinta

Las marcas de autos Ferrari y Porsche se negaron a que el personaje de Gere conduciera uno de sus modelos porque no deseaban que se les asociara con la prostitución.

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Excelente elección en la ópera

Cuando Edward lleva a Vivian a la ópera, la obra que tanto enternece al personaje de Julia Roberts es La Traviata, de Verdi, una historia donde una cortesana se enamora de un sujeto rico.

Marshall creo su estilo en esa cinta

Garry Marshall siguió tomando algunas escenas de la película en sus películas siguientes. El caso más conocido es 'El diario de la Princesa', donde 'Mia', una joven común y corriente, descubre que es princesa y debe aprender a comportarse como una dama.