Robert Downey Jr. le dice adiós a Marvel después de más de 10 años y DC Comics le da la bienvenida.

Después de haber interpretado a Tony Stark (Iron Man) durante más de 10 años, Robert Downey Jr. le dice adiós al personaje que se encargó de ponerlo en la cima como uno de los mejores actores de Hollywood para unirse a DC Comics.

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Avengers: Endgame nos mostró cómo será el escenario para los Vengadores sin la presencia de Tony, pero la realidad es que su rostro ahora se ha unido a la competencia para producir una serie, una adaptación de DC Sweet Tooth para una de las plataformas de películas más reconocidas del mundo.

En este nuevo proyecto el guapo actor no estará solo, pues contará con la ayuda de su esposa Susan Downey y entre los dos harán que los planes sean seguidos de la mejor manera. Ha sido el pasado martes cuando la compañía aprobó la producción de ocho episodios en live-action.

Esta nueva serie será apta para toda la familia y también tendrá de escritores a Jim Mickle y Beth Schwartz, y como productoras ejecutivas Linda Moran y Evan Moore. La historia estará basada en Gus, un joven que descubre que es mitad ciervo.

Gus deja su casa ubicada en el bosque y descubre que el mundo ya no es como él lo recuerda, en su camino se irá encontrando con otros sobrevivientes humanos y chicos que al igual que él, también son mitad humanos y mitad animal; la trama relata un mundo post-apocalíptico.

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La historieta fue publicada en el 2009 y tuvo 40 números que salieron hasta el 2013. Las ilustraciones corrieron a cargo de Jeff Lemire un famoso autor de cómics canadiense que ha estado trabajado con ambas empresas (Marvel y DC Comics).

¿Esto será un motivo para que la rivalidad entre los fans de ambos universos crezca?

