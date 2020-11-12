Revelan que ‘Black Panther 2’ podría tener dos icónicos villanos que se enfrentarán en una épica batalla.

Black Panther 2 se ha convertido en una de las películas más esperadas luego de que se ha informado de varias sorpresas que se suman a la lamentable muerte del actor protagonista, Chadwick Boseman, y que han mantenido el interés de los cinéfilos sobre lo que se presentará en esta nueva entrega.

Recordemos que, por causas de fuerza mayor, la producción ha tenido que cambiar sus planes originales, dando espacio a nuevas propuestas que han ido aderezando la historia y que, sin duda, serán del gusto de los fans de la historia.

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Es por ello por lo que al parecer los encargados de la producción siguen apostando sus cartas para que esta sea una de las entregas más impactantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Para dicho cometido, se ha revelado que Black Panther 2 podría contar con dos grandes e icónicos villanos que se enfrentarán entre ellos en una épica batalla.

De acuerdo con lo que se ha informado sobre esta novedad, uno de esos villanos sería Namor, mismo que desde Vengadores: Endgame se ha mencionado como uno de los posibles personajes que podrían aparecer en la cinta, hecho que significaría que Atlantis y Wakanda entrarían en conflicto.

Otro de los villanos que se especulan que pueden llegar a Black Panther 2 es Doctor Doom, quien, de acuerdo con la información que se ha revelado, entrará en conflicto más con Namor que con Wakanda; sin embargo, esto también podría suponer una guerra a tres bandos.

Pese a que la noticia de la posible inclusión de estos dos villanos en Black Panther 2 ya han causado gran emoción entre los fans de la trama, hasta ahora todo son versiones sin confirmar, por lo que solo basta esperara a que pronto Marvel Studios revele los planes que tienen para la película que se espera sea estrenada el 29 de abril de 2022, como está previsto.

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