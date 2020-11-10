Los 10 datos que no conocías de la grabación de ‘007 Spectre’ el Día de Muertos en la Ciudad de México.

Ya pasaron 5 años del estreno en la pantalla grande de la película 007 Spectre, la última entrega de la franquicia de James Bond y en la que el actor Daniel Craig firmó un gran regreso, pues tuvo un toque especial para los mexicanos al tener escenas grabadas en la Ciudad de México.

En medio del festejo del Día de los Muertos, decidieron crear un desfile para desarrollar la trama, situación que el gobierno de la capital dejó de forma permanente por la buena aceptación de los ciudadanos.

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Es por ello, por lo que retomamos esos datos que quizá no conocías sobre las diversas escenas en México que se ven en 007 Spectre:

1. La actriz mexicana.

Stephanie Sigman fue la actriz mexicana que aparece en la escena del desfile de Día de Muertos y que acompaña a James Bond disfrazado de calaca.

2. Lugares de filmación.

La escena inicial es en la Ciudad de México y se grabó en tres locaciones principales: El Gran Hotel, la Plaza Tolsá y el Zócalo

3. Los extras.

Fueron cerca de 1,250 extras para que pudieran realizar la escena del desfile de Día de Muertos. Todos fueron maquillados y vestidos por más de 100 artistas de los que en su mayoría eran mexicanos.

4. El dinero del gobierno.

Se dice que el gobierno de la capital ofreció varios millones de dólares a Sony Pictures para cambiar el guión y no se mencionara la violencia vivida en el país, así como omitir a la policía como personajes en la película.

5. Los afectados.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, 6,500 locales del centro de la capital fueron afectados económicamente debido a los cierres obligatorios.

6. La recreación de la escena.

Fue en los estudios Pinewood de Inglaterra que el equipo de 007 Spectre recreó la escena con la explosión en el Gran Hotel.

7. La escena del helicóptero.

El helicóptero de Red Bull utilizado para la escena en el Zócalo fue pilotado por el acróbata Chuck Aaron, quien tuvo que ser muy acertado al momento de volar.

8. El desfile posterior.

El éxito de la 007 Spectre orilló a que el gobierno organizara un desfile en 2016, todo debido al interés mundial que se creó en torno a lo retratado en la ficción.

9. El plano secuencia.

La escena del Día de los Muertos de 007 Spectre fue grabada en tres tomas diferentes.

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10. Mezcla con Brasil

El desfile de Día de Muertos para 007 Spectre en realidad es una mezcla de la tradicional celebración nacional y el carnaval de Brasil, así lo concibieron los escritores de la película.

