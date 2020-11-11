Revelan la fecha de inicio de grabaciones y título del spin-off de ‘Peacemaker’ protagonizado por John Cena.

The Suicide Squad fue de las películas que provocó gran controversia durante el DC FandDome; sin embargo, el director James Gunn y su elenco colocaron un reto muy alto respecto a lo que se puede hacer juntando a todos los villanos.

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Por lo que los estudios vieron un gran potencial en uno de los personajes de esta película, a tal grado que se ha dado la autorización para la filmación de un spin-off, del cual se ha revelado el título y la fecha de grabación.

Warner Media anunció que en septiembre John Cena y James Gunn volverían a trabajar juntos en un spin-off del personaje Peacemaker, el cual será estrenado en una plataforma streaming.

HBO Max’s ‘PEACEMAKER’ series will reportedly begin filming in January in Canda.



(via: https://t.co/FK9tpo9rVn) pic.twitter.com/pvuUlAq4Sf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 15, 2020

De acuerdo con un informe, esta serie llevará el nombre de The Sciptures y la filmación comenzará el 18 de enero del próximo año terminando el 15 de junio, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

Sin embargo, antes de poder empezar las filmaciones todo el equipo tiene que estar en cuarentena para poder cumplir con las normas sanitarias de Canadá.

Por su parte, la plataforma de streaming también ha dado un comunicado especial.

HBO Max está listo para explorar los orígenes del personaje Peacemaker, el maestro de las armas de la muy esperada película The Suicide Squad, en la nueva serie de comedia de acción, aventura y comedia Peacemaker de Max Original. HBO Max ha dado luz verde a la serie de ocho episodios para la primera temporada del programa. John Cena repetirá su papel de la película The Suicide Squad para protagonizar la serie, y el aclamado escritor/director de la película James Gunn escribirá los ocho episodios de Peacemaker y dirigirá varios de ellos

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The Suicide Squad está programado para estrenarse el 6 de agosto de 2021, mientras que Peacemaker hasta el momento no ha recibido una fecha de lanzamiento.

