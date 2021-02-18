Las razones por las que ‘Black Panther’ es una película de culto dentro del universo Marvel.

'Black Panther' se ha convertido en una película de culto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Estuvo a punto de lograr que una película de fantasía ficción se llevara el premio a la Mejor Película en una edición de los Oscars.

Esta película de superhéroes/ciencia ficción merecía alzarse con la preciada estatuilla por la historia que cuenta y porque había sido capaz de concentrar el peso de esa historia en una única escena.

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La película también pudo haberse llevado el Oscar al Mejor Montaje, pero no estaba nominada en esta categoría. Hasta ahora ninguna de las grandes películas de ciencia ficción ha ganado un Oscar a Mejor Película.

'Black Panther' es una cinta que también aborda el racismo

En la escena histórica, Killmonger acaba de ser derrotado por T'Challa. Va a morir, es inevitable. T'Challa (Chadwick Boseman), sin embargo, le dijo:

A lo mejor todavía podemos curarte”. Killmonger (Michael B. Jordan) le mira y responde: "¿Por qué? ¿Para que puedas encerrarme? Mejor entiérrame en el Océano junto a mis antepasados, que saltaron de los barcos porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud

Ryan Coogler y Joe Robert Cole escribieron este diálogo en el primer borrador del guión de Black Panther. Fue en la promoción de la película, cuando al jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo en una entrevista que estaba orgulloso de que esa frase se hubiera mantenido a lo largo de todo el proceso de producción.

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Esa escena contiene las dos representaciones de cómo se ha respondido a la amenaza del colonialismo y al racismo a lo largo de la historia, sin el blanqueamiento histórico al que estamos acostumbrado, desde una sensibilidad inteligente afroamericana.

Una historia de superhéroes donde T'Challa y Killmonger son Martin Luther King y Malcolm X, la defensa moral, el combate de la injusticia social a través del activismo político, por un lado, y la radicalización y la auto-defensa armada, por el otro.