Planean lanzar la segunda parte de ‘Bloodshot’ con Vin Diesel como estrella principal de la película.

La película 'Bloodshot', dirigida por Dave Wilson y escrita por Eric Heisserer, generó gran expectativa a principios de 2020. El elenco, las locaciones y la historia crearon gran curiosidad entre los cinéfilos; sin embargo, la cinta no fue tan buena como se proyectó.

El filme obtuvo una mala respuesta por parte de los críticos de cine; además, no tuvo gran recaudación debido a la pandemia de Covid-19. La producción se llevó a cabo con 45 millones de dólares, pero tan solo se recaudaron 33 millones en todo el mundo.

Con el paso de los meses, 'Bloodshot' se posicionó entre la audiencia debido a su llegada a las plataformas digitales, donde el público le dio una oportunidad a este filme de acción y aventura.

Fue en las plataformas de streaming, donde la producción tuvo mayor impacto entre los amantes del séptimo arte. El público mexicano también cayó rendido ante la participación de Eiza Gonzales como ‘KT’, dando su opinión y crítica sobre su aparición en el proyecto inspirado en 'Valiant Comics'.

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Y, aunque el panorama parecía catastrófico para la película de Dave Wilson, todo apunta a la creación de una secuela bajo el nombre de 'Bloodshot 2'.

Según testimonios cercanos a los productores, la segunda parte podría contar con la participación de Vin Diesel como protagonista.

Recordemos que, en la primera parte, también se incorporaron actores le la talla de Toby Kebbell,, Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley, Alex Hernandez, Siddharth Dhananjay, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris, Maarten Römer, Tamer Burjaq, Patrick Kerton, Ryan Kruger, Alex Anlos, Clyde Berning, Tyrel Meyer y Jeremy Boado.

Los expertos en cine aseguraron que 'Bloodshot 2' podría lanzarse directo en las plataformas digitales, donde se ganó la atención del público a diferencia de su proyección en la pantalla grande.

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