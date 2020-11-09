Creadora de ‘Lovecraft Country’ adelantó que planea realizar una serie de ‘It’, el tétrico payaso ‘Pennywise’.

Misha Green, creadora de Lovecraft Country, causó gran expectativa al anunciar que tiene en mente realizar una serie de It, el tétrico payaso Pennywise surgido de la mente de Stephen King.

De acuerdo con lo que detalló Green en una entrevista con un medio estadounidense, este ambicioso proyecto sería desarrollado por los showrunners de Territorio Lovecraft y constaría de siete temporadas.

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Sin embargo, afirmó que esta nueva serie de It está dentro de sus planes a corto y mediano plazo, por lo que los fans de la trama esperan tener más noticias al respecto en poco tiempo.

Me encantaría hacer una serie de ‘It’ de Stephen King. Es mi novela favorita de todos los tiempos, pero es un libro tan extenso que necesitas tiempo para sentarte con cada personaje y entrar realmente en su miedo. Podrías hacer dos horas de película, pero imagino a ‘Eso’ de siete temporadas

De hacerse realidad los planes de Misha Green, la popular trama del best seller It de Stephen King sumaría una versión más a las dos exitosas adaptaciones que se realizaron de la historia en 1990 y 2017.

De este modo, si se realiza la nueva serie de It, la historia de los amigos de la infancia que vivían en Derry y que vuelven a encontrarse años después con el pálido y escalofriante payaso que fue causa de sus pesadillas, volverá a la pantalla.



Las versiones de It

Cabe destacar que la versión de It de 1990 fue desarrollada en formato de miniserie, mientras que en 2017 y 2019 se hicieron dos películas centradas en la historia.

En cada una de las películas el tétrico payaso deambulaba por las alcantarillas y decía la frase: "¡todos flotan!".

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