Stallone confiesa secuela de la película Demolition Man

Sylvester Stallone no pudo mantener más el secreto y contó los planes que se vienen después de que esta pandemia termine y el negocio del cine regrese. La segunda parte de Demolition Man ya está confirmada y correrá a cargo de Warner Bros; esto lo dio a conocer en un live en Instagram.

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El primer filme fue estrenado en 1993 y 27 años después se da a conocer que contará con una secuela en la cual él volverá a ser el protagonista. Esta revelación ha puesto a varios fans contentos, sobretodo a los amantes de la acción.

Creo que está en camino. Estamos trabajando en ello ahora, con Warner Bros. y pinta fantástica, así que debería salir adelante. Es algo que va a pasar

Sylvester Stallone sería el primero en confirmar la segunda entrega, incluso antes que los mismos estudios. Sin embargo, muchos fans desde hace años habían estado pidiendo que se hiciera la continuación de la historia, pero esto jamás se logró concretar. En la cinta Sylvester Stallone le dio vida a John Spartan, un policía de Los Ángeles quien fue congelado por aplicar castigos prohibidos en contra de un criminal de nombre Simon Phoenix, al que condenaron de la misma manera.

Después de muchos años, ambos personajes despiertan en el año 2032, un mundo muy distinto al que recuerdan; en esta nueva época la paz es la que reina ya que cada individuo está programado a cada tarea desde su nacimiento.

La segunda parte estará inspirada en la novela de Aldous Huxley llamada Un Mundo Feliz, en el que se habla de que cada persona es hecha en cultivos humanos, reprimidos a sus emociones y controlados con drogas. La riqueza y la pobreza ya no son parte del mundo. Sin embargo, esto lo han logrado después de eliminar la familia, la cultura y el amor.

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Hasta el momento no se sabe si los actores que formaron parte del elenco original estén de regreso, por lo que sólo queda esperar escuchar la versión de Warner Bros.

