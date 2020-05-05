LeBron James da las primeras pistas sobre la secuela de ‘Space Jam’ y las redes sociales enloquecen.

Miles de fans alrededor del mundo se encuentran entusiasmado ante la reciente publicación de LeBron James, pues confirmó la el reboot de Space Jam a través de un gif.

El jugador de baloncesto subió un video a su cuenta de Instagram donde portó una gorra con la leyenda, Space Jam 2: Un nuevo legado. Complementó el post con emojis de un conejo, una zanahoria, palomitas y una cámara.

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Warner Bros confirmó que el estreno de la secuela será en junio de 2021 con la actuación de Don Cheadle (Iron Man) y Sonequa Martin-Green (The Walking Dead). Además aparecen otros personajes de nuestra infancia, como los Looney Tunes.

Lebron James ocuparía el lugar de Michael Jordan, quien en su momento se unió a las aventuras de los personajes animados más queridos.

A inicios de marzo se filtraron otros personajes que podrían aparecer en el remake; entre ellos, La Máscara, interpretado nuevamente por Jim Carrey, Lord Voldemor, Pennywise y Joker.

El post del deportista rompió las redes sociales, pues cuenta con más de 5 millones de reproducciones y los comentarios de los fans entusiasmados por ver el filme:

Esto es tan 🔥🔥🔥 ¡NO puedo esperar por la película!

Necesito esa gorra yo también, quiero ver la película ya

¿Space Jam con Lebron? Nunca lo imaginé, te quiero ver

La primera versión de Space Jam fue estrenada en 1996 bajo la dirección de Joe Pytka. En la cinta, Michael Jordan entrena a Bugs Bunny y a sus amigos para el gran torneo de baloncesto contra un equipo extraterrestre.

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