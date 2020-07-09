Brad Pitt protagonizará la película “Bullet Train”, del aclamado director de John Wick, David Leitch.

Brad Pitt se ha agenciado un nuevo trabajo de relevancia, en vísperas de la reapertura de los rodajes que quedaron pendientes durante el período de confinamiento a causa del Covid-19.

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El reconocido actor protagonizará “Bullet Train”, la nueva película del famoso director David Leitch, que está basada en la novela Maria Beetle del escritor japonés Kotaro Isaka.

Según revelaron las fuentes, el guion estará a cargo de Zaz Olkewicz y de la producción se encargará el propio cineasta junto con su esposa, Kelly McCormick, quienes fundaron hace unos años la compañía 87 North Productions.

“Bullet Train” fue comparada con "Speed" del año 1994, en la que el actor Keanu Reeves impide que un autobús sobrepase los 80 Kilómetros o, de otra forma, estallaría. Brad Pitt interpretará a un Hitman estadounidense llamado Ladybug.

En la novela, cinco asesinos se encuentran en un tren bala de rápido movimiento desde Tokio a Morioka con solo unas pocas paradas en el medio. Descubren que sus misiones no están relacionadas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación terminal

Brad Pitt protagonizó el año pasado algunas de las películas más destacadas de la temporada, tales como: "Ad Astra" o "Érase una vez en Hollywood", la cinta de Quentin Tarantino que fue el pilar para que Brad Pitt consiguiera finalmente su estatuilla dorada, la cual dedicó a su 'partner in crime', Leonardo DiCaprio.

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Este nuevo proyecto del afamado actor aún no tiene fecha de estreno. Aunque, Brad Pitt anteriormente ya había trabajado junto a Leitch, en un cameo para "Deadpool 2", y tiempo atrás el director fue el doble de riesgo de Brad en películas como "Ocean’s 11" y "Troy".