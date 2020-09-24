La nueva película de BTS, ‘Break The Silence Persona’, se estrena en todos los cines del mundo.

Todo está listo y preparado para el estreno mundial de Break The Silence: Persona, la nueva película de la agrupación BTS, que se estrena este 24 de septiembre.

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🎬 BREAK THE SILENCE: Persona #BreakTheSilenceTheMovie



ARMY💜



El 24-09 se estrenará la nueva película de @BTS_twt



Hice este set para que disfruten la película, todos lo pueden imprimir y llevarlo el día de la película🙌



Pueden acceder en el link:



🔗https://t.co/gdIxd3w95O pic.twitter.com/BTaH4RDIPE — Min YoonGi México 🇲🇽 (@MxMinSuga) September 19, 2020

Tom Cruise ya tiene fecha para viajar al espacio y poder grabar su película fuera del planeta Tierra.

Pese a que no han podido estar cerca de ARMY (sus fans en el mundo), el grupo de K-pop continúa con sus actividades promocionales, tanto de su documental como de su nuevo sencillo Dynamite, mismo que ha causado sensación en esta etapa de confinamiento.

Cabe mencionar que solo en algunos países, estados y ciudades, ya se autorizó la reapertura de los cines, por lo que Break The Silence: Persona estará en miles de salas.

Uno de estos lugares es México, que pese a mantener su semáforo epidemiológico en naranja y amarillo, se dio luz verde para que los cines reabran con las normas de sanidad.

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