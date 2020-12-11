Anuncian nueva película de ‘Buzz Lightyear’ con Chris Evans como protagonista y las redes sociales enloquecen.

Los fanáticos de las películas animadas quedaron atónitos ante el nuevo anuncio de Pixar. Y es que, la compañía estadounidense, anunció una película de ‘Buzz Lightyear’ con Chris Evans como protagonista para el próximo 17 de junio de 2022.

Y, aunque no se tienen muchos detalles sobre la trama, la cinta animada promete sumergirnos en la vida de este astronauta espacial. Recordemos que, ‘Buzz Lightyear’, es uno de los personajes más queridos por los admiradores de la saga ‘Toy Story’, por lo que tienen altas expectativas sobre la producción.

Impulsándose a los cines el 17 de junio de 2022, ‘Lightyear’ es la historia definitiva de ‘Buzz Lightyear, protagonizada por Chris Evans. Prepárate para ir al infinito y más allá con ‘Lightyear’

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Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Por su parte, Chris Evans expresó su entusiasmo en las redes sociales, pues escribió un largo mensaje que compartió con sus millones de admiradores en todo el mundo:

Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran admirador de sus películas desde hace mucho tiempo. Mi equipo apenas pudo contener la emoción cuando me dijeron que Pixar tenía una propuesta para mí…

Recordemos que, el actor de 39 años, es uno de los artistas más sobresalientes en todo Hollywood, pues se ganó el reconocimiento del público tras su aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel donde interpretó al ‘Capitán América’.

Chris también compartió que no podía contener la emoción cuando recibió la noticia de su incorporación a la trama animada:

Todo lo que dijeron fue ‘Buzz Lightyear’, pero no sabía qué significaba eso, ya que Tim Allen es ‘Buzz Lightyear’ y nadie podría tocar su actuación. Necesitaba saber en qué se diferenciaba este personaje y por qué valía la pena contar esta historia

Por último, Chris Evans adelantó grandes sorpresas a todos los fanáticos del astronauta espacial y se comprometió a dejar el alma en este proyecto para no defraudar a los cinéfilos.

Puedo decir dos cosas. La primera es que no dejé de sonreír de oreja a oreja y la segunda es que todos pueden estar tranquilos y emocionarse mucho. Créame cuando digo que realmente saben lo que están haciendo allí. Ni siquiera puedo expresar mi emoción con palabras. Sonrío cada vez que lo pienso...

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