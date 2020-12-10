Datos curiosos que no sabías de la película ’60 Segundos’ a dos décadas de su llegada a la pantalla grande.

Una de las cintas que logró marcar toda una época en la historia de la pantalla grande tras su llegada a los cines hace dos décadas, es 60 segundos.

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La película protagonizada por los actores Nicolas Cage y Angelina Jolie es considerada una de las mejores películas del mundo motor por los fans de los automóviles, por lo cual, ahora hemos seleccionado algunos datos que quizás no conocías de la producción dirigida por Dominic Sena.

Éxito en taquilla

Al momento de su estreno, en el año 2000, fue uno de los grandes éxitos en taquilla. La cinta contó con un presupuesto de 90 millones de dólares y logró recaudar 237.2 millones, de los cuales 101.6 fueron en las salas de cine de los Estados Unidos.

El mítico Shelby Mustang GT 500

Dentro de todos los carros que salen en la cinta, hubo uno en el que se centra la historia. ‘Eleanor’ es un el apodo que recibió el coche preferido del protagonista Memphis, papel interpretado por Nicolas Cage, se trata de un Ford Shelby Mustang GT 500.

Para poder grabar todas las escenas de la película se necesitaron siete automóviles y uno de los ejemplares se los quedó el protagonista.

El personaje de Angelina Jolie

Luego de tener una gran actuación en la cinta Inocencia Interrumpida de 1999, Angelina Jolie aceptó participar en 60 Segundos, por lo que decidieron crear el personaje de la ladrona de autos Sway.

Delroy Lindo

Con todas las escenas de acción en la película era imposible que todo saliera a la perfección. Lamentablemente durante la filmación de una secuencia, Delroy Lindo, quien dio vida a uno de los detectives sufrió un accidente en un BMW.

Nicolas Cage

Tiempo después del estreno de la película en la pantalla grande, se reveló que Nicolas Cage recibió clases de manejo en varias escuelas especializadas, esto con la finalidad de poder hacer casi todas las escenas.

Sin embargo, también nos enteramos que la experiencia le gustó tanto, que siguió acudiendo de forma voluntaria a sus clases.

Trabajo de un profesional

Con la finalidad de tener un mejor conocimiento de su papel y poder estar más en su personaje, Delroy Lindo siempre tenía consigo su arma de ficción, incluso en las escenas que no había necesidad de usarla.

También, se tomó parte de su tiempo libre para hablar con verdaderos oficiales especializados en el robo de coches.

Christopher Eccleston

Fue uno de los personajes principales de la cinta. El actor interpretó al villano de la película llamado Raymond Calitri. Sin embargo, el famoso aseguró que fue una mala producción y que él tuvo una mala actuación.

Remake

La película estrenada en el año 2000, en realidad es un remake de la Gone in 60 seconds de 1974, con la única diferencia que en la versión original se roban 48 carros en lugar de 50.

Una de las curiosidades es que el Shelby Mustang GT 500, curiosamente se encontraba estacionado en el mismo lugar en ambas películas.

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Los ganadores del Oscar

Entre los actores que estaban en el reparto se encontraban tres ganadores del Oscar, Nicolas Cage por Leaving Las Vegas, Robert Duvall por Gracias y favores y Angelina Jolie por Inocencia interrumpida.

