Revelan los primeros bocetos del querido personaje animado, ‘Buzz Lightyear’, a 25 años de ‘Toy Story’.

Con motivo del 25 aniversario de la primera película de Toy Story, la compañía Pixar reveló los primeros bocetos del emblemático personaje, Buzz Ligthyear. Los dibujos fueron aclamados por más de un cinéfilo, ya que por primera vez se exhibieron ante el mundo.

El casco, las alas y el traje galáctico del juguete, lucían muy diferentes a como lo conocemos hoy en día. Otro aspecto que llamó la atención de los admiradores fue el papel troquelado, donde se realizaron las primeras ilustraciones.

Se trata de un papel tradicional que se usa para poner hojas encima de otras y, así, exista una sensación de movimiento.

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Christine Freeman, historiador de Pixar, reveló que el nombre del personaje animado también sufrió varios cambios durante el proceso de creación:

‘Buzz’ es uno de nuestros personajes más famosos y es fascinante ver las diferentes formas en las que los artistas de Pixar le imaginaban a lo largo de la evolución de su diseño. Incluso, se barajearon varios nombres, desde ‘Tempus of Morph’, ‘Lunar Larry’, hasta ‘Buzz Lightyear’. Incluso, se pueden apreciar las iniciales ‘LL’ por ‘Lunar Larry’ en el cinturón en uno de los bocetos

Y es que Buzz Lightyear es una de las figuras más emblemáticas en la trayectoria de Pixar, pues forma parte de todas las películas de Toy Story, mismas que llegaron a los cines en 1995. La aclamada saga animada se convirtió en una de las favoritas del público, la cual obtuvo 37 premios de la academia y 21 Premios Oscar.

Tras el rotundo éxito de la película, los personajes fueron puestos a la venta como juguetes de acción, y miles de niños tuvieron la oportunidad de tener su propio Buzz Lightyear, Woody o Jessie.

Tiempo después, Buzz Lightyear ganó el título de la figura de acción más vendida de la historia.

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