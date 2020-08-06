Todo parece indicar que el actor y productor estadounidense, Tom Hanks, podría ser el encargado de dar vida a Geppetto en la película live-action que se prepara del clásico Pinocho.

De acuerdo con medios de Estados Unidos, el actor estaría en la mira de Disney para ser uno de los protagonistas de la historia sobre el muñeco de madera que ha entretenido a varias generaciones.

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Según la información al respecto, las negociaciones entre Tom Hanks y la producción habrían comenzado hace unos días, por lo que hasta ahora no hay nada escrito con relación a si participará o no en la cinta.

En tanto se definen los roles, muchos de los especialistas en temas de cine han detallado que el papel de Geppetto sería muy adecuado para Tom Hanks, quien goza de una tremenda reputación e imagen única.

Con esto, queda claro que Hanks es uno de los actores consentidos de Disney, ya que también ha participado en otras producciones como Toy Story, donde prestó su voz a Woody.

Por ahora, el remake de Pinocho aún no tiene fecha de estreno y se sabe que Tom Hanks seguirá rodando la biografía de Elvis Presley en Australia, en donde interpreta al manager del cantante.



El filme

Sobre dicha adaptación, desde 2018 se informó que estaba en desarrollo y cuenta con el trabajo de Robert Zemeckis, quien es reconocido por haber realizado la trilogía de Volver Al Futuro, como director.

El libreto de esta nueva versión de Pinocho está a cargo de Chris Weitz, quien es reconocido por escribir el remake de Cenicienta.

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