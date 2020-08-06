James Gunn reveló el logo de ‘The Suicide Squad’ en el día de su cumpleaños y prometió grandes sorpresas.

James Gunn, director estadounidense, celebró su cumpleaños con una emocionante noticia para todos sus seguidores. El también guionista compartió el logo de la película The Suicide Squad y calmó las ansias de los cinéfilos con el siguiente mensaje:

El equipo me regaló estos nuevos y sorprendentes modelos por mi cumpleaños. El equipo y yo tenemos mucho más que mostrarles para el próximo 22 de agosto en la ‘DC FanDome’

James publicó los logos en distintos idiomas y el diseño dejó asombrados a los admiradores del DC. Se trata de una imagen amarilla con la leyenda The Suicide Squad, en color rojo. En la parte superior se puede ver un círculo con las letras DC.

#TheSuicideSquad team just got me these amazing new official title treatments for my birthday. And the cast and I have so much more to show you guys on Aug 22 at https://t.co/ioRsge6g7f. See you there! 💥 #DC #DCFanDome @SuicideSquadWB pic.twitter.com/OwGc7nnkG2 — James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020

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El director, de 54 años, adelantó la llegada de nuevas sorpresas para finales de este mes. Expresó que la pandemia no ha retrasado el estreno de la esperada cinta:

Nada en ‘The Suicide Squad’ ha cambiado. Estamos listos para el lanzamiento, el próximo 6 de agosto de 2021. Hasta entonces, pueden venir a vernos a la ‘DC FanDome’

Admiradores de los antihéroes de DC quieren saber más detalles sobre la película y le preguntaron a James sobre las dificultades que tuvo al momento de grabar la producción. El estadounidense confirmó que no tuvo “restricciones” para plasmar sus ideas en el rodaje:

Puedo confirmar que ‘The Suicide Squad’ es 100% libre de interferencias, no tuve restricciones y, una vez más, no puedo esperar a que ustedes lo vean… Sé lo emocionante que será

The Suicide Squad es una de las películas más esperadas del 2021. Hasta el momento, ya se confirmó la participación de aclamados actores de talla internacional como: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Jal Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn y Viola Davis, quien repetiría su papel como Amanda Waller.

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