Elenco de la película ‘Jurassic World: Dominion’ reinició filmación con un estricto protocolo de seguridad.

Todo está listo para que el elenco y equipo de producción de ‘Jurassic World: Dominion’ continúe con la filmación de la cinta, pese a que la pandemia prevalece en varios países del mundo.

Ante esta situación, lo encargados de la producción cinematográfica han tomado todas las medidas necesarias para proteger a sus artistas y así llevar a cabo los trabajos de set con total seguridad y protección, tal como lo reveló el actor Jeff Goldblum, quien interpreta al doctor Ian Malcolm.

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De acuerdo con las declaraciones que hizo Goldblum a un importante medio electrónico, todo el equipo recibió un extenso instructivo que detalla los protocolos de seguridad que deben seguir para poder ingresar al set.

Nos dieron 109 páginas. Invirtieron todo su corazón, alma, y mucho dinero, para asegurarse de que estamos a salvo. No los aburriré con los detalles, pero todos estaremos en cuarentena en una especie de burbuja, todo el equipo y todo el elenco. Habrá pruebas y todo

Hizo énfasis en que ningún integrante del equipo podrá salir del lugar donde estén instalados y reafirmó que la cinta se grabará en los Estudios Pinewood, ubicados en Buckinghamshire, Inglaterra, donde pasarán alrededor de tres meses.

Nos dirigimos, en aproximadamente una semana y media a Inglaterra, donde hay muchos protocolos. Vamos a estar muy seguros mientras filmamos Jurassic World

Asimismo, el actor de 67 años confirmó que el elenco de la trilogía actual junto con el de las primeras tres entregas se harán presentes en el set, por lo que las medidas de prevención serán aún más estrictas.

Sabemos que es un momento arriesgado, pero sentimos que es bueno. Sam Neill está allí, Laura Dern, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, también; Colin Trevorrow está dirigiendo, y habrá algunos dinosaurios

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