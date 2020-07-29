‘Capitana Marvel 2' podría hacer una adaptación de ‘Secret Invasion’ e incluir a ‘Kamala Khan’ por primer vez.

Aunque varias de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel se pospusieron a causa de la pandemia de Covid-19, continúan revelándose algunos secretos de sus producciones, tal es el caso de Capitana Marvel 2, que podría incluir una adaptación de Secret Invasion.

En el mundo de Secret Invasion, los Skrulls intentan dominar la tierra haciéndose pasar por mandatarios y otros gobernantes importantes; por lo tanto, Capitana Marvel (Brie Larson) podría hacer una majestuosa aparición para derrocar a estos seres.

Por si fuera poco, fuentes cercanas a la cinta aseguraron que Kamala Khan podría realizar su debut dentro de la cinta de acción. Aunque aparecería con un papel secundario, marcaría un extraordinario momento del MCU, pues Kamala es el primer personaje musulmán de Marvel.

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Cabe mencionar que no son los únicos rumores que se destaparon, pues la próxima película de Carol Danvers también podría ser “mini película de Los Vengadores”, según informó el portal de cultura pop, The Direct.

Aunque todo gira en torno a especulaciones, los cinéfilos tienen que esperar un poco más para saber las verdaderas sorpresas que preparó la producción, ya que la fecha estipulada para el lanzamiento de Capitana Marvel 2 es el 8 de julio de 2022.

La primera entrega de Capitana Marvel obtuvo un rotundo éxito tras su lanzamiento en la pantalla grande, pues recaudó 1.128 miles de millones de dólares. Fue dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, quienes lograron adaptar un grandioso universo para dar la bienvenida a una de las heroínas más famosas de todos los tiempos.

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