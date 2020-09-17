Revelan que Chadwick Boseman estaba preparando una película con otro Avenger antes de su fallecimiento.

La sorpresiva muerte de Chadwick Boseman dio un golpe duro al mundo del entretenimiento y a Marvel Studios, debido a los planes que se tenían en mente con el actor.

Asimismo, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel sufrieron por la partida del actor protagonista de Black Panther, ya que ansiaban verlo de nueva cuenta en la secuela de la cinta y en otras películas donde se contemplaba su trabajo.

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Uno de esos planes que se quedaron en el tintero fue una película que estaba preparando otro Avenger: Samuel L. Jackson, quien se popularizó con su personaje de Nick Fury.

Al respecto, el propio Samuel L. Jackson dio algunos detalles durante una entrevista en The Tamron Hall Show, acerca de un proyecto sobre el cual ya habían platicado.

Estaba tratando de recordar la última vez que había visto a Chadwick. Estaba hablando con Zoe, nuestra hija, sobre eso y fue en el estreno de ‘Captain Marvel’. Caminamos y comenzamos a hablar sobre otro proyecto en el que íbamos a trabajar

Él estaba como ‘desearía que trabajáramos juntos’. Estábamos hablando de eso, lo habíamos planeado por un tiempo y fue, ya sabes, desgarrador, ya sabes, perder a alguien que es una parte tan importante de la cultura

Por el momento, aún se desconoce el rumbo que tomará Marvel Studios con la nueva secuela de Black Panther, por lo que hasta ahora todo lo que se ha dicho al respecto son especulaciones.

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