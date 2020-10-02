Salen a la luz las primeras imágenes de Chadwick Boseman en su última película junto a Viola Davis. (FOTOS)

A más de un mes de su fallecimiento a causa de cáncer, el actor Chadwick Boseman es recordado con las primeras imágenes de última película que filmó.

La cinta Ma Rainey's Black Bottom marca un homenaje póstumo para el histrión que murió el pasado 28 de agosto, causando gran conmoción en el mundo del cine.

Ahora, la plataforma streaming para la que fue realizado el filme, acaba de lanzar las primeras imágenes donde aparece Chadwick Boseman junto a Viola Davis, la protagonista femenina del proyecto basado en la obra de August Wilson.

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“Aquí está el primer vistazo a Viola Davis y Chadwick Boseman en Ma Rainey's Black Bottom, basada en la obra de August Wilson y dirigida por George C. Wolfe”, escribió la plataforma en su cuenta oficial de Twitter, junto a cuatro fotografías que dan cuenta de la historia.

Sobre el rol que jugará Chadwick Boseman dentro de la película, se sabe que encarnará a uno de los músicos de la banda de la afamada cantante Ma Rainey, a la que da vida la reconocida actriz Viola Davis.



Ma Rainey's Black Bottom

De acuerdo con la sinopsis que se puede leer de la película, relata las tensiones a las que se enfrenta la Reina del Blues y su banda tras grabar un nuevo disco.

Cuando Ma Rainey, la Reina del Blues, graba su nuevo disco en un estudio de Chicago en 1927, se disparan las tensiones entre ella, su agente, su productor y sus compañeros de banda

El reparto se complementa con Glynn Turman, Colman Domingo, Joshua Harto, Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos, Michael Potts, Scott Matheny y Dusan Brown.

Ma Rainey's Black Bottom llegará al servicio de streaming el próximo 18 de diciembre.

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