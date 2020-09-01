Chadwick Boseman grabó su última participación en el Universo Cinematográfico de Marvel antes de su fallecimiento.

El pasado 28 de agosto, el mundo se conmocionó ante la terrible pérdida de Chadwick Boseman, quien murió a los 43 años debido al cáncer de colón que padecía desde el 2016.

Cinéfilos de todo el mundo recordaron su majestuosa participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde encarnó al poderoso Pantera Negra.

Y, aunque parecía que Black Panther fue su último proyecto en el famoso mundo de superhéroes, tal parece que dejó una sorpresa para todos sus fans antes de su partida.

Daniel Richtman, influencer cercano a Marvel, confesó que Chadwick dejó sus líneas grabadas para la serie animada What If...?

Escuché que Chadwick ya grabó sus líneas para ‘What If…?’ Así que, esta sería realmente la última vez que veremos/ escucharemos a ‘T’Challa’

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What If...? es una de las producciones más esperadas por parte de los cinéfilos. Se trata de un programa que reúne historias alternativas del MCU, donde los espectadores pueden ver otra versión de las fascinantes vidas de los héroes más famosos.

Algunas escenas comenzaron a filtrarse en internet y en un episodio, T’Challa es secuestrado por Yondu, en lugar de Peter Quill: La vida de Black Panther cambia al convertirse en Star-Lord y líder de Guardians Of The Galaxy.

La noticia dejó impactados a los admiradores de Chadwick Boseman, quienes sueñan con escucharlo una vez más en el aclamado Universo Cinematográfico de Marvel.

Por si fuera poco, el fallecido artista también dejó su participación en Ma Rainey’s Black Bottom, que podría estrenarse en este 2020 por una reconocida plataforma de streaming.

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