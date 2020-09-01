Confirman a Mauricio Ochmann como protagonista del remake de la exitosa película alemana ‘25 km/h’.

La empresa Sony Pictures International Productions ha apostado por realizar más películas para el público mexicano, a pesar de que actualmente la industria cinematográfica pasa uno de los momentos más difíciles para el mundo del cine.

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Pese a lo anterior, anunció que Maurico Ochmann realizará un gran equipo con el director Pitipol Ybarra, durante la filmación de ‘25 KM/h’, remake de una popular película alemana del año 2018 que fue todo un éxito en taquilla.

Según se ha informado, esta dupla entre el actor mexicano y el director ya ha dado buenos resultados con la cinta ‘Ya Veremos’, que fue un gran éxito en las taquillas mexicanas y de Estados Unidos.

La cinta narrará el viaje de 2 hermanos que se reúnen y, así como lo imaginaron en su infancia, recorrerán varios puntos solamente con su motocicleta.

Además, el filme original estuvo nominado a Mejor Película en los premios del Cine Alemán y fue un éxito, pues apostó por la nostalgia, con toques de aventura, comedia y drama.

No solo se anunció la película del actor Mauricio Ochmann, también próxima a estrenarse se encuentra una cinta de Omar Chaparro, quien se unirá a María Ripoll para ‘Tequila Re-Pasado’.

Este equipo también ha tenido mucho éxito, pues la directora recientemente estuvo al frente de la cinta ‘Guerra de Likes’.

Ambas serán producidas por la mancuerna de profesionales mexicanos Fernando Pérez Gavilán 66 y Santiago García Galván

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Tal parece que el año 2021 promete mucho, con grandes estrenos en el cine.