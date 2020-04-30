Chris Pratt te dice lo que puedes hacer para ayudar al mundo si te dejas devorar por un dinosaurio.

¿Qué es lo primero que harán cuando el confinamiento sea levantado? Algunas personas están esperando el momento indicado para volver a los cines y disfrutar de sus producciones favoritas y otros, como Chris Pratt piensan regresar al rodaje de Jurassic World: Dominion; antes de esto el actor está ofreciendo a sus fans que se dejen devorar por dinosaurios. ¿Perdón?

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Así como lo lees, el famoso se ha unido al #ALLINCHALLENGE que se dedica a juntar a varias estrellas del mundo como actores, músicos, deportistas, etc., para que inviten a los fans a que se unan a la lucha contra el Covid-19. A cambio de esto, las celebridades estarán ofreciendo premios como recompensas a aquellos que den un granito de ayuda.

Click the link to see my response to @justinbieber ‘s #ALLINCHALLENGE hint hint.... you could win the greatest prize anyone could possibly imagine having to do with being eaten by dinosaurs. 🤯🦖🙏♥️ https://t.co/K29P6nXLIK — chris pratt (@prattprattpratt) April 30, 2020

Haga clic en el enlace para ver mi respuesta a Justin Bieber #ALLINCHALLENGE pista, pista ... podrías ganar el premio más grande que alguien pueda imaginar tener que ver con ser comido por dinosaurios

En el sitio web de All In Challenge se puede encontrar la descripción de los premios que te puedes llevar con las donaciones que hagas:

Bienvenido a Jurassic World, donde experimentarás la oportunidad de ser comido por un dinosaurio. Sí, es cierto. Comido por un dinosaurio. Chris Pratt, también conocido como ‘Owen Grady’, se complace en ofrecer la oportunidad de unirse a él y al elenco en el rodaje de la próxima película de Jurassic World. Vea cómo ‘la vida encuentra un camino’ yendo #ALLin y gana la oportunidad de obtener un vistazo detrás de cámaras de la producción de la película. ¡Siente que eres parte de la franquicia de Jurassic World cuando ganes esta experiencia de fanático de los dinosaurios!

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Jurassic World: Dominion forma parte de las películas de Universal, las cuales ya no serán proyectadas por las grandes cadenas de cine en Estados Unidos, pero a pesar de eso se espera que el filme llegue a los cines en verano del 2021.

