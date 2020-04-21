Colin Trevorrow, director de ‘Jurassic World: Dominion’, reveló las primeras imágenes detrás de cámara.

Hace un par de días el director de la nueva cinta Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow, reveló una imagen de la forma en que trabaja desde su casa en los avances de la película.

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Actualmente las grabaciones se encuentran paradas por la pandemia global del coronavirus, pero de igual forma el director tuvo el detalle de compartir un pequeño avance de lo que alcanzaron a filmar. En donde podemos ver al personaje de Isabella Sermon, 'Maisie Lockdown', justo a la mitad de un paisaje lleno de nieve.

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La historia de 'Jurassic World: Dominion' se desarrolla en un panorama en donde los dinosaurios han llegado a nuestro entorno y ambos deberán aprender a vivir en el mismo ambiente. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard haciendo sus mismos papeles que en la primera entrega de la saga, pero también se unirán caras bastante conocidas de la franquicia original como lo son Laura Dern (Ellie Sattler) y Sam Neill (Alan Grant).

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La película 'Jurassic World: Dominion' se tiene planeada para que llegue a la pantalla gran de el próximo 11 de junio de 2021, pero se podría retrasar por la pandemia global del coronavirus, que ha obligado a detener las filmaciones.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

