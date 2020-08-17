Conoce la verdadera historia de ‘Chucky’, el ‘muñeco diabólico’ que aterrorizó a muchas generaciones.

La pesadilla de varias generaciones supera la ficción y salta a la realidad para causar terror entre quienes conocen su verdadera historia. Chucky marcó la infancia de muchas personas, un antes y después en el cine de terror.

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La primera película de 'Chucky: El Muñeco Diabólico' se estrenó en el año 1988. En ésta, una mujer viuda regala a su hijo un muñeco sin saber que el juguete estaba poseído por el alma de un asesino en serie.

La película causó gran terror entre los niños de aquella época y, hasta el momento, es el motivo de las pesadillas en quienes escuchan su nombre; incluso, algunas personas consideraron que la cinta era tan intensa que incitaba a la violencia en los niños.

Sin embargo, el creador de este personaje, Don Mancini, se inspiró en la historia de un muñeco que atormentó a una familia en Estados Unidos por mucho tiempo, aún cuando el pequeño que era dueño de este juguete falleció.

La historia del ‘muñeco maldito’ está situada a finales del siglo XIX, cuando un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un muñeco como regalo por parte de una mujer que trabajaba en su casa en Florida, Estados Unidos.

El pequeño recibió el muñeco con mucha ilusión; sin embargo, la familia desconocía que la empleada era originaria de Bahamas y practicaba vudú y magia negra, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los eventos paranormales.

Los padres del niño empezaron a notar cosas extrañas en su hogar, como movimientos de objetos o que éstos eran arrojados a las paredes; incluso, juguetes del niño aparecieron mutilados sin razón y había vecinos que aseguraban ver al muñeco parado frente a la ventana cuando la casa se encontraba sola.

Al notar dichos eventos paranormales, los padres del pequeño decidieron poner al muñeco en el sótano, donde fue olvidado por años hasta que Robert Eugene decidió mudarse cuando era adulto, junto a su esposa.

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Debido a que continuaron los eventos de terror, al morir Robert Eugene su esposa decidió vender la casa y donar el muñeco al Martello Gallery-Key West Art and Historical Museum, donde aseguran que los visitantes deben pedir permiso al muñeco para tomarse una foto, para evitar ser maldecidos.