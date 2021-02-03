De México para el mundo: 4 razones por las cuales la película ‘Coco’ se convirtió en un éxito internacional.

'Coco', el largometraje producido por Disney Pixar, además de ser un éxito en las salas cinematográficas del mundo, ganó dos premios Oscar (Mejor Animación y Mejor Canción Original), pero hay cuatro razones fundamentales por las cuales logró todo ello.

El guionista Adrián Molina y la productora Darla K. Anderson fueron los creadores de la cinta y afirmaron en su momento que todo los premios que obtuvo Coco le pertenecían a México, pues la película, como saben, está basada en una de las más especiales tradiciones de México: Día de Muertos.

'Coco' se produjo en formato 4K, es decir posee la máxima resolución de video. Además de esto, Walt Disney Studios Home Entertainment llevó a Coco al formato Ultra HD Blu-Ray para su proyección en la plataforma de Disney y también hizo parte de catálogo de Netflix en mayo del 2018, perdurando hasta en noviembre de 2019.

'Coco' se produjo con un presupuesto de 175 millones de dólares y recaudó 807 millones 82 mil 196 de dólares.

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Los sentimientos familiares

'Coco' comparte una serie de valores universales que, sin importar la procedencia, todas las personas compartimos. Muestra las relaciones familiares, sus ventajas y desventajas, los momentos bonitos y los desagradables, tal y como en la vida real. Así, cualquier persona puede identificarse con la historia y los lazos familiares.

La banda sonora

La canción 'Recuérdame' logra conmover a la abuela, a su familia y a los espectadores. La música cumple un rol fundamental en esta película porque la trama se centra en la historia de un niño que quiere ser músico, pero su familia no se lo permite.

Paleta de colores

La paleta de colores que utiliza 'Coco' es todo un espectáculo visual y recrea a la perfección el Día de los Muertos como una celebración de la vida es más atractiva. Se destacan los colores azules, naranjas, amarillos, todos en tonalidades vivas.

El valor de la tradición

Miguel, el niño protagonista, muestra la importancia de honrar a nuestros familiares, incluso los que ya no están más con nosotros. Además, nos enseña a celebrar con alegría la partida de este ser querido ya que según la tradición cada 1 de noviembre vienen al mundo de los vivos.

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