La tercera entrega de ‘Deadpool’ será una total burla para el Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

Grandes noticias han llegado para los fanáticos de Marvel, pues se ha revelado que se está preparando la película Deadpool 3, la cual viene con un humor más único que antes.

Y es que hay que recordar que a este protagonista le importa poco realizar chistes sobre otros superhéroes; incluso, se mencionó a Batman, por eso la compañía Marvel Studios quiere continuar con esa línea que ha caracterizado a Deadpool durante sus dos primeras entregas.

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Deadpool se convirtió en la primera película de Marvel Studios con calificación R, por lo que pondrá a la mayoría de los héroes en la línea, ya que Deadpool 3 podría ser una especie de resumen gracioso de las tres primeras fases de Marvel Studios. De esta forma, podremos ver los hechos ocurridos a través de los ojos del héroe más irreverente de la historia.

Sin embargo, mucho se ha cuestionado sobre cómo se introducirá este personaje a los relatos de Marvel, por lo que es vital recordar que cuando el gigante de la animación compró FOX, recuperaron los derechos de X-Men y Los Cuatro Fantásticos para Marvel Studios, por lo que una de las grandes dudas es cómo introducirán a los mutantes.

Pero, en lo que respecta a Deadpool, la situación no es tan sencilla pues su personalidad lo vuelve el personaje más rebelde de Marvel, por esa razón la tercera entrega se está volviendo una de las más esperadas.

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Pero hasta el momento todo son rumores, por lo cual, hay que esperar a que las respectivas entregas lleguen a la pantalla grande.

