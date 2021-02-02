La película Soul, el último film de Pixar, se ha convertido en un rotundo éxito en la plataforma de streaming del gigante de la animación.

Y es que mucho se ha mencionado de que la historia que ha enternecido a millones de personas en el mundo, sería la encargada de conectar todas las películas de Pixar.

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La entrega provocó mucha emoción, pero existe un fiel seguidor de Pixar que ha analizado Soul con profundidad, por lo que esta investigación ha descubierto una clave que conecta todo, por lo que decidió compartirla con los demás seguidores.

Este fanático ha explorado los mecanismos de la película: las almas deciden sus huéspedes, los cuerpos, y hasta la toma de decisión.

Por lo que su teoría argumenta que no todas las almas que van a la tierra acaban necesariamente dentro de un cuerpo humano, es decir, prueba la diferencia entre la forma del alma de Joe con la forma del alma de su compañera de aventuras, 22.

Mientras que Joe (su alma) tiene la forma de su cuerpo, porque de ahí es donde proviene, la forma de 22 es ambigua debido a que no ha escogido un huésped.

Por lo tanto, 22 aún no ha escogido conscientemente meterse dentro de un ser humano y de esta manera nada le impide acabar eligiendo meterse dentro de un gato.

Eso explicaría además por qué los animales de Bichos, Buscando a Nemo, Ratatouille, Up… son conscientes, piensan. Lo que creo que ocurre es que las almas de animales, cuando se meten en animales, pues viven normales, como animales. Pero cuando un alma originalmente pensada para un humano acaba por lo que sea dentro de un animal, esta alma se extraña y empieza a tener una crisis existencial

Así se explica que podría deberse a que el alma dentro del cuerpo pertenecía a un humano, o iba a estar dentro de un humano, y por eso sus inquietudes son atípicas.

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