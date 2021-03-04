Conoce las escenas clave que unen a la popular cinta ‘Coco’ con el resto de las películas de Pixar.

Fue hace cuatro años, en 2017, cuando la historia de Miguel, un niño cuyo sueño es ser músico sin importar que en su familia se considere una maldición, se convirtió en un rotundo éxito. Coco, la cinta de Pixar que abordó la tradición mexicana del Día de muertos, llegó a todos los rincones del mundo.

Te puede interesar: Mira la forma en que lucen en la actualidad los protagonistas de la popular película ‘Beethoven’.

Muchos fans de la entrega ahora se han preguntado cómo se conecta la película con las demás entregas de la empresa de animación, ya que es costumbre que siempre exista una relación entre estas. A continuación, te presentamos las respuestas.

Al inicio de la película, Miguel sube el volumen de la música y se asoma por la venta. Justo en ese momento, de forma rápida, pasa una camioneta de Pizza Planeta, el restaurante de pizza de la popular película Toy Story.

Además, en una escena, se pueden ver varios modelos, entre los que destacan Buzz Lightyear, Woody y Mike, de Monsters INC.

Otra escena, es cuando la abuelita de Miguel se encuentra acomodando la ofrenda y aparece una pequeña figura de Nemo al extremo derecho de la pantalla.

También te puede interesar: Los secretos del rodaje de algunas de las películas más populares y esperadas en la pantalla grande.

En el tráiler El desayuno de Dante, se puede ver un puesto de máscaras, y hay una inspirada en la tradicional y muy conocida pelota de Toy Story.

Sin duda, son muchas las conexiones de Coco con las películas de Pixar, una situación que han destacado los seguidores en las redes sociales.

