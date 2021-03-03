Los secretos del rodaje de algunas de las películas más populares y esperadas en la pantalla grande.

Cuando ves una película solo miras el resultado final e independientemente de cuál sea, o de la opinión que tengas sobre el, antes hubo un rodaje en el que ocurrieron muchos secretos, como los que a continuación te presentamos de algunas de las cintas más esperadas de la pantalla grande.

'Una niñera a prueba de balas'

Mientras ocurrió la filmación de 'Una niñera a prueba de balas', un teniente de los Navy Seals estuvo presente, para asesorar el comportamiento del personaje, que es precisamente un teniente de dicha corporación.

Se rumora que antes de ser elegido Vin Diesel como estelar, Jackie Chan iba a interpretar al personaje principal y también estuvieron considerados Dwayne Johnson y Bruce Willis como posibles protagonistas.

'Rápidos y Furiosos 9'

De acuerdo con Vin Diesel, la cinta es la segunda parte de una nueva trilogía, dentro de la saga, que cerrará con la décima película, planeada para este 2021. Aunque a mediados de 201, la actriz Michelle Rodriguez dijo que no volvería a la franquicia porque que los personajes femeninos no tenían papeles signifocativos en la trama, tiempo después el protagonista de las cintas publicó un video en Instagram, al lado de Rodríguez como buenos amigos.

Se sospecha que cuando acabe la trilogía, se realizaran diferentes spin-offs con personajes como Jason Statham y Dwayne Johnson, Deckard Shaw y Hobbs. Además se rumora que el personaje de Han, interpretado por Sung Kang, podría volver para esta cinta.

'King´s Man El Origen'

En cuanto al elenco actoral, Brad Pitt y Rachel Weisz han sido considerados para unirse y esta cinta pone nuevamente en el mismo set a Aaron Taylor-Johnson y al director y guionista Matthew Vaughn, quien dirigió 'X-Men: Primera generación' (2011).

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'Godzilla vs Kong'

King Kong y Godzilla volverán a estar juntos en un largometraje después de 60 años, la película tiene lugar directamente después de 'Godzilla II: el rey de los monstruos' (2019) y 47 años después de 'Kong: la Isla Calavera (2017)', ya que esa película tuvo lugar en el año 1973. Una auténtica batalla de reyes.

'Descuida, yo te cuido'

Pocos secretos han salido a la luz de la filmación comenzó en julio de 2019, de lo poco que se sabe es que las escenas fueron filmadas en Dedham, Massachusetts, incluso en el Registro de Escrituras del Condado de Norfolk.

'El Día del Fin del Mundo'

Esta cinta sería la segunda colaboración entre el director Ric Roman Waugh y el actor Gerard Butler, luego de trabajar juntos en 'Agente bajo fuego' (2019). Sobre la idea de la cinta y la investigación sobre el probable evento catastrofico, el directo Waugh dijo que querían tener una idea del mundo real de cómo sería si fuera una familia seleccionada para un refugio en Groenlandia.

'Minions: Nace un villano'

La secuela se anunció en enero de 2017 Y su estreno, para 2020, coincidía con el décimo aniversario de la primera cinta de la saga, 'Mi villano favorito' (2011). Se dice que el actor Steve Carrell vuelva para darle voz al personaje de Gru.

'Monster Hunter: La Cacería comienza'

Este largometraje se basa en el popular videojuego Monster Hunter, creado por Kaname Fujioka y publicado por Capcom, en 2004.El actor y rapero Clifford Joseph Harris Jr., mejor conocido como T.I., acepto participar en la cinta porque su hijo más pequeño es admirador del videojuego.

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