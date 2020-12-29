Conoce los personajes de Disney que fueron creados mucho antes de que llegara el famoso Mickey Mouse.

Mickey Mouse es uno de los personajes icónicos del gigante de la animación, mismo que ha pasado a través de las generaciones y no sólo eso, sino que se convirtió en la cara de la compañía de entretenimiento; sin embargo, aunque sea muy difícil de creer este no es el primer invento que tuvo su creador.

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Hasta la fecha, aún existen muchos cuestionamientos sobre el origen de Mickey Mouse, pues muchos han mencionado que fue creado por el mismísimo genio creativo; sin embargo, existen otras versiones que mencionan que el primero en dibujarlo fue Ub Iwerks.

La primera vez que se pudo apreciar a Mickey Mouse en la pantalla fue el 18 de noviembre de 1928 en el corto animado Steamboat Willie, donde se presentaron varios personajes antes de que el popular ratón hiciera su debut.

El gato con botas

La primera versión animada de Puss in Boots, mejor conocido como El Gato con Botas, se estrenó en 1922. Fue un corto en blanco y negro que tuvo una duración de 9 minutos y fue una versión muy diferente a la que se conoce comúnmente.

Cenicienta

La clásica historia de Cenicienta, pero una versión más resumida, fue estrenada en 1922 y las imágenes en blanco y negro, simplemente fueron acompañadas de música.

Alicia

Alicia en el país de las maravillas es considerado uno de los personajes más icónicos de la historia de las caricaturas animadas. Su película original salió en 1951 hasta su remake live-action en 2010.

Alicia fue interpretada por Virginia Davis y el corto combinaba acción real con animación, sin duda, una historia cautivadora.

Caperucita roja

Este fue el primer personaje animado creado en la historia. El primer corto animado de la compañía se llamó Little Red Riding Hood y fue estrenado en Estados Unidos el 29 de julio del año 1922.

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Los 4 músicos de Bremen

Estos 4 personajes no son tan populares como los anteriores, pero siguen teniendo repercusión para el público infantil.

Los 4 Músicos de Bremen fue el segundo corto animado y presentaba a un grupo de animales: un burro, un zorro, una gallina y un gato que tocan instrumentos musicales y tienen divertidas aventuras.

