Datos que tienes que saber de la nueva producción de Pixar, ‘Soul’, antes de que la veas.

El 25 de diciembre a través de una famosa plataforma de streaming, se estrenó la nueva película de Pixar Soul, que logró posicionarse entre las tendencias mundiales en todas las redes sociales.

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Por ello, ahora te dejamos algunos datos que debes saber antes de ver esta increíble y popular película.

1. Es importante mencionar que esta es la primera película de Pixar que tiene de protagonista a una persona afroamericana. Se trata de nada más y nada menos que de Joe Gardner, un hombre que ama el jazz y que busca convertirse en una gran estrella.

2. El actor, cantante y productor, Jamie Foxx, dio vida al protagonista de Soul, siendo esta su segunda película en la que presta voz a un personaje animado. La primera vez fue para la película Río, donde dio vida a Nico.

3. No solo habla de música, sino que en esta película se habla de temas espirituales, por eso el director y coguionista Pete Docter, decidió consultar a un instructor budista, a un rabino, pastores cristianos y chamanes, para conocer más sobre los temas que aborda el film.

4. Esta película de Pixar tiene como elemento secundario la música, por lo que el director optó por integrar al equipo a un dúo multipremiado de Trent Reznor y Atticus Ross, mismos quienes ganaron un Oscar por el soundtrack de la cinta de David Fincher, La Red Social en 2011, por lo que también se hicieron acreedores a un Grammy por Mejor Composición Instrumental en 2013 por la película La Chica con el Tatuaje de Dragón.

5. La fecha de estreno se esperaba para el mes de junio del presente año; sin embargo, debido a la contingencia sanitaria se decidió estrenar hasta noviembre y que mejor que en la plataforma que desarrolló la compañía.

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6. Aunque su estreno es reciente en la plataforma de streaming, es importante destacar que ya cuenta con varios premios de asociaciones estadounidenses de cineastas y críticos por Mejor Banda Sonora, Mejor Película Animada, Mejor Actuación de Voz o Imagen y Mejor Película Animada.

