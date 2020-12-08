Conoce los grandes secretos y curiosidades que no sabías sobre la aclamada película ‘Coco’ de Pixar.

El gran director Lee Unkrich y su compañera, la productora Darla K. Anderson, son dos grandes talentos que formaron equipo para crear la popular película Toy Story, misma que fue la ganadora del Oscar y el Globo de Oro en el año 2010.

Mucho se ha mencionado que la compañía (Pixar) de animación se ha dedicado en crear películas aptas para los más pequeños, aunque también logran que cada film tenga un significativo impacto en todos los adultos, tal es el caso de una escena de Toy Story 3 cuando Andy se despide de sus grandes amigos Woody y Buzz, momento causó muchos sentimientos en todas las personas que han crecido con estas películas.

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Aunque no hay que olvidar una de las películas más recientes que ganó mucha popularidad, Coco, un film que tocó el corazón de millones de personas, por eso te compartimos unos datos que no se dieron a conocer.

Vivir en nuestro encantador México

Los productores encargados de hacer esta increíble película se la pasaron por más de 3 años recorriendo todo tipo de plazas, iglesias, haciendas, cementerios, entre otros. Esto se hizo con el objetivo de conocer a detalle la cultura de nuestro país y saber el verdadero significado que tiene el Día de Muertos para los ciudadanos.

Tierra de los Muertos

Esta tierra se identifica como una ciudad que se encuentra de abajo hacia arriba, sus construcciones son completamente prehispánicas, aunque lo más importante de esta ciudad es que cuanto más va creciendo más moderna se va haciendo.

Lugares completamente reales

Para la película Coco, varios o en su mayoría, los lugares que pasan en el film son reales y la producción los tomó como inspiración, tal es el caso de San Andrés Mixquic, la Ciudad de México que fue una gran inspiración para poder darle vida al panteón de Santa Cecilia, donde varias de las tumbas fueron muy reales a las que se encuentran en Pátzcuaro, Michoacán.

Además, se tomó en cuenta una tumba muy importante de un gran artista, Pedro Infante, que fue la inspiración para la tumba de Ernesto de la Cruz.

Otra parte importante es la iglesia de una torre de Santa Cecilia que fue inspirada en la de San Juan Paricutín y la plaza del pueblo en la Plaza del Ropero de Guanajuato, en la que existe una escultura de Jorge Negrete, parecida a la de Ernesto de la Cruz en Coco.

Ernesto de la Cruz

Este personaje está inspirado en los grandes cantantes mexicanos Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso existe una escena en la película de Coco donde Ernesto actuaba y su estilo era muy semejante al del Cine de oro de los 50s.

Flor de Cempasúchil

La flor de cempasúchil es la única especie vegetal que existe. Sin embargo, como la tradición lo menciona, es la que representa el puente entre el mundo de los vivos y los seres queridos que ya partieron, esta flor es la que ayuda a Miguel a regresar al mundo de los vivos.

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El xoloitzcuintle

Como en la película lo indica, Dante es el fiel amigo de Miguel, representa el gran vínculo de su raza con Mictlán. En la cultura prehispánica se creía que ese perrito ayudaría a las almas a cruzar el río Chiconauhuapan, el último paso para llegar al Mictlán, el inframundo para los mexicas.

