Aaron Paul y otros actores de renombre que han sido parte de la popular serie ‘Mentes criminales’.

Durante una década y media, la reconocida serie Mentes criminales se ha posicionado como una de las más importantes de la industria, ya que desde su inicio fue parte del cambio en el que las series comenzaron a tomar un papel protagónico dentro del entretenimiento.

Ahora, a varios años de distancia de su inicio, ocurrido el 22 de septiembre de 2005, la serie estadounidense de drama criminológico que culminó sus grabaciones en febrero de este año, ha llamado la atención por estar cerca del fin de sus transmisiones en televisión en algunos países.

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Por ello, ha resurgido el nombre de varios de los actores famosos que han sido parte de algunos de sus episodios, en los que dan muestra del trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI.

Aquí algunos de ellos:



Frankie Muniz

Frankie Muniz, quien era el protagonista de la comedia Malcolm, apareció en el capítulo True night, en el que representó a un dibujante de cómics que sufría alucinaciones, logrando uno de los capítulos más memorables de la serie.



Jason Alexander

El actor que dio vida a George Constanza en Seinfeld, interpretó en esta serie un papel desagradable al dar vida a un docente que conseguía sacar de sus casillas a cualquiera. Su personaje era el de un ser prepotente que provocaba el odio de los televidentes.



Ben Savage

Apareció en el episodio 13 de la décima temporada de Mentes Criminales, donde interpretó el papel de un joven Gideon, quien conversaba con otro joven Rossi.



James Van Der Beek

A Mentes criminales llegó en la segunda temporada donde dio vida a dos hermanos, Tobías y Rafael. Su participación se dio en un episodio donde la educación en la infancia y la presencia de la religión habían roto completamente a sus personajes.



Aaron Paul

El actor llegó a Mentes criminales sin que los televidentes supieran que se convertiría poco después en una de las estrellas más importantes de las series al ser parte de Breaking Bad, proyecto con el que alcanzó gran fama.

El caso de Paul es uno de esos casos en los que su participación en la serie de drama criminológico pasó desapercibida en su momento, pero tiempo después fue una de las más buscadas.

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