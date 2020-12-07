Recordamos a los personajes que nos gustaría ver nuevamente en la nueva temporada de ‘Grey’s Anatomy’.

La nueva temporada de Grey’s Anatomy abordará un tema de interés mundial, ya que la protagonista de la historia, Meredith Grey, estará internada a causa del Covid-19.

Te puede interesar:

El actor mexicano Tony Dalton será parte del elenco de la serie ‘Hawkeye’, próxima a estrenarse.

Además de tocar el virus que ha dejado miles de víctimas en el mundo, la temporada 17 de la exitosa serie tendrá el regreso de varios de sus más inónicos personajes, entre ellos, el de Derek Shepherd, que es interpretado por el talentoso actor Patrick Dempsey.

También, el inesperado regreso de George O’Malley, por lo que a continuación te presentamos a los personajes que podrían aparecer en la pantalla al lado de la doctora Meredith Grey.

Ellis Grey

Pese a no tener una gran relación con su hija, Meredith, fue parte de su inspiración para dedicarse a la medicina, la cual la llevó a ganar múltiples premios.

Cristina Yang

Se espera que la amiga inseparable regrese de Suiza para ayudarla a superar la enfermedad y retome su camino en la medicina.

Callie Torres

Uno de los personajes que más ha pedido la audiencia, pues a pesar de no ser una gran amiga de Grey, podría regresar al hopsital para prestar sus servicios y ayudar.

April Kepner

Recientemente, los rumores han mencionado que este personaje podría estar de regreso y esto tendría mucho que ver con Grey, y posiblemente con algo que le pase a Jackson, su exesposo.

También te puede interesar:

Esta son las temporadas de la serie Grey's Anatomy en las que ninguno de sus personajes salió o murió.

Alex Karev

Es uno de los personajes que se fue poco a poco de la serie; sin embargo, se cree que Justin Chambers no acceda a volver, aunque se espera que tenga una mejor despedida de la que tuvo con anterioridad.

